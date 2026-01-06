Elisabeth Baume-Schneider remercie les équipes soignantes

Elisabeth Baume-Schneider s'est rendue mardi à l'Hôpital de Sion pour dire sa 'gratitude' envers ...
Elisabeth Baume-Schneider remercie les équipes soignantes

Elisabeth Baume-Schneider remercie les équipes soignantes

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Elisabeth Baume-Schneider s'est rendue mardi à l'Hôpital de Sion pour dire sa 'gratitude' envers le personnel soignant en charge des victimes de Crans-Montana. Selon la conseillère fédérale, le système hospitalier suisse a tenu le choc.

Des premières prises en charge durant la nuit du Nouvel An jusqu'à aujourd'hui, 'tout a bien fonctionné', a affirmé la ministre de la santé lors d'un point presse à l'Hôpital de Sion, où elle a effectué une visite d'environ une heure.

Les critiques existent, 'surtout sur les réseaux sociaux', mais 'il ne faut pas se laisser démonter, car les choses ont été faites correctement', a-t-elle répété.

Elisabeth Baume-Schneider a loué 'le professionnalisme' de toutes les équipes engagées. Elle a aussi salué la collaboration, tant intercantonale qu'internationale. 'Aucun pays seul ne peut répondre à une telle catastrophe', a-t-elle relevé.

/ATS
 

