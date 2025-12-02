Gestion de l'eau: la Suisse et le Kazakhstan signent un accord

La Suisse et le Kazakhstan ont signé mardi une déclaration d'intention pour la mise en œuvre ...
Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

La Suisse et le Kazakhstan ont signé mardi une déclaration d'intention pour la mise en œuvre de l’initiative Blue Peace. Ce projet veut promouvoir le dialogue politique sur les défis et la recherche de solutions dans la gestion de l'eau.

Le protocole d'accord a été signé par le conseiller fédéral Ignazio Cassis et son homologue kazakh Yermek Kocherbaïev, en visite officielle à Berne, indique mardi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Il porte sur la mise en œuvre de la deuxième phase de l'initiative Blue Peace Central Asia.

Cette initiative, lancée par la Confédération en 2017, soutient les efforts pour transformer l'eau, 'potentielle source de tensions, en moteur de coopération, de stabilité et de développement durable, grâce à une gestion transfrontalière plus équitable et plus efficace, notamment dans un contexte de changement climatique', explique le DFAE.

/ATS
 

