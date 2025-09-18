La situation sur le marché du logement reste tendue en Suisse

La pénurie de logements s'est aggravée en Suisse durant le premier semestre 2025, malgré le ralentissement de l'immigration depuis un an. Les ménages à bas revenus et ceux de la classe moyenne inférieure sont les plus durement touchés.

La situation est aussi tendue qu'en 2014, date du début de la dernière pénurie insistante, selon la dernière mise à jour du monitorage de l'Office fédéral du logement (OFL) publié jeudi. Elle indique également qu'aucune détente ne se profile à moyen terme.

L'OFL note qu'il faut s'attendre à ce que la construction de logements ne puisse pas suivre la croissance des ménages au cours des deux prochaines années.

Le monitorage souligne encore que devenir propriétaire est désormais quasiment hors de portée pour les primo-acquéreurs si l’on tient compte des coûts d’acquisition et d’utilisation. De quoi rendre le marché locatif d'autant plus important, en particulier pour les ménages à pouvoir d'achat faible à moyen, selon l'OFL. Ils représentent près de 80% de tous les ménages locataires.

