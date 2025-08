Les oiseaux, trop souvent pris dans les filets autour des vignes

Les filets de couverture sont également utilisés par les vignerons et vigneronnes, mais représentent un plus grand danger. Plus large, ils peuvent être déposés sur une parcelle entière. La Station Ornithologique Suisse rappelle l’importance de faire des contrôles quotidiens autour de ces installations. À noter que les filets sont le plus souvent installés sur les vignes en bordure de forêt, où le raisin est plus facilement grignoté par les volatiles accrochés à la branche d’un arbre.