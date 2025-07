Les conseillers fédéraux vont sillonner la Suisse pour le 1er août

Cette année encore, les conseillers fédéraux vont sillonner la Suisse à l'occasion du 1er août. Ils ont prévu une vingtaine de discours pour la fête nationale. La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter ne fera toutefois qu'une seule apparition, au Grütli.

C'est Albert Rösti qui sera le plus prolifique, avec un total de six discours, dont la moitié en Suisse romande. Il entamera son marathon jeudi soir à Bonfol (JU) avant de se rendre à Lucerne. Vendredi, le ministre des transports et des communications enchaînera des apparitions à Conches (VS), Pierrafortscha (FR) et aux Planchettes (NE) avant de boucler son tour de Suisse à Oberbölchen (BL).

Plusieurs de ses collègues ont prévu trois discours. C'est le cas du ministre de l'économie Guy Parmelin, qui sera jeudi soir à Fully (VS). Le Vaudois participera vendredi au brunch à la ferme à Stüdelihof (SO) avant de se rendre à Klosters (GR).

Dans trois régions linguistiques

Elisabeth Baume-Schneider parlera, elle, dans trois des régions linguistiques du pays: la socialiste jurassienne se rendra jeudi soir à Rorschach (SG), vendredi matin à Delley (FR) et vendredi soir à Tresa (TI).

Martin Pfister fera lui aussi une halte en Suisse romande. Pour sa première fête nationale en tant que conseiller fédéral, le ministre de la défense se rendra vendredi en ville de Fribourg, après un brunch à la ferme à Rimensberg (SG) et un discours à Amriswil (TG).

Le chef du Département fédéral de justice et police Beat Jans parlera quant à lui à Schaffhouse, Altdorf et Windisch (AG). Quant au chef de la diplomatie helvétique Ignazio Cassis, il ne participera qu'à une seule fête, celle de Gersau (SZ).

Les présidents de parti sur le pont

Plusieurs dirigeants de partis nationaux seront eux aussi sur le pont pour défendre leur vision du monde. Le nouveau président du Centre, Philipp Matthias Bregy, se rendra jeudi à Kandersteg (BE) puis vendredi à Lostorf (SO) et à Fiesch, dans son canton du Valais.

Son homologue de l'UDC Marcel Dettling prononcera vendredi des allocutions à Thayngen (SH), Regensdorf et Dürnten (ZH). Le canton de Zurich accueillera aussi la Verte Lisa Mazzone: la Genevoise prononcera un discours à Rümlang. Quant au président du PLR Thierry Burkart, il sillonnera son canton d'Argovie, avec des interventions à Teufenthal-Unterkulm, Siglistorf et Böttstein.

A la ferme ou au Palais fédéral

Comme le veut la tradition, le Palais fédéral ouvrira ses portes de 08h30 à 16h30. Les curieux pourront découvrir gratuitement les salles du Conseil des Etats et du National, la coupole et la salle des Pas-perdus. Autre tradition incontournable du 1er août: le brunch à la ferme. Quelque 270 exploitations invitent la population à découvrir des spécialités régionales ou des produits frais.

/ATS