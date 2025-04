Probable votation en vue sur l'e-ID en Suisse

Le peuple suisse devrait se prononcer à nouveau sur l'introduction d'une identité électronique. Le comité référendaire a annoncé lundi à Berne avoir récolté plus de 60'000 signatures contre le projet d'e-ID. Les paraphes doivent être encore avalisés.

Un premier projet a été balayé dans les urnes en 2021. Le Conseil fédéral est revenu à la charge. Gratuite et facultative, la nouvelle e-ID doit permettre de demander sur Internet un extrait du casier judiciaire, un permis de conduire ou prouver son âge lors de l'achat d'alcool. Elle devrait entrer en vigueur en 2026.

Le comité référendaire était accompagné en conférence de presse par les Jeunes UDC, l'UDF et le mouvement opposés aux mesures Covid Les Amis de la Constitution. Il a dit disposer de plus de 60'000 signatures. Les orateurs ont critiqué un projet 'antidémocratique' et 'inutile', voire 'dangereux' pour les citoyens.

Le mouvement antivax Mass-Voll, aussi référendaire, a écrit dans un communiqué distinct qu'avec 55'000 paraphes, le but n'était toutefois pas encore atteint.

/ATS