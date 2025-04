La mycologie, une réponse à bien des maux

Hydne hérisson, Reishi, Shiitake, Lion's mane, ces noms ne vous disent peut-être rien pourtant ces champignons dits fonctionnels ou adaptogènes font leur entrée sur le marché suisse depuis peu et envahissent aussi les réseaux sous forme de publicité. Ces champignons sont truffés de bienfaits et peuvent apparemment booster notre système immunitaire ou agir directement sur notre mémoire. Ils sont en réalité utilisés depuis des millénaires en médecine chinoise. Dans le canton de Vaud, le biologiste Juan Carlos Floyd Sarria en produit depuis trois ans. Les débuts n’ont pas forcément été simples pour le vaudois : « à ce moment-là, ça n’était pas encore connu en Suisse. Et puis, il y a une année, il y a soudainement eu un effet de mode ». Pour lui, outre les bienfaits qui sont de plus en plus reconnus en Suisse, c’est également l’industrie de la santé qui a dû y voir du potentiel. « Sur Instagram, j’ai l’impression qu’une nouvelle entreprise qui vend des champignons adaptogènes se crée toutes les trois semaines environ. Si cela marche, c’est sûr que les gens adoptent », ajoute le producteur vaudois.