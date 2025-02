Une victime dans l'incendie d'une chambre d'hôtel à Grandson

Une personne a été découverte sans vie suite à un incendie mercredi soir dans la chambre d’un hôtel de Grandson (VD). Le Ministère public a ouvert une enquête pénale. La police a été sollicitée vers 20h25, indique-t-elle jeudi dans un communiqué. Sur place, les pompiers ont circonscrit le sinistre. Le corps sans vie d’une personne a été découvert dans cette pièce. La victime est en cours d’identification. Les autres pensionnaires de cet établissement n’ont pas été blessés. Ils ont été évacués et relogés. Une enquête devra déterminer les causes de cet incendie et les circonstances du décès. /ATS