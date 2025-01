Eventuel retrait de Cassis: présidents du PLR et du Centre réservés

Les présidents du PLR Thierry Burkart et du Centre Gerhard Pfister demeurent sur la réserve s'agissant d'une éventuelle démission d'Ignazio Cassis du Conseil fédéral. Celle-ci a été évoquée dans la foulée de celle annoncée mercredi par Viola Amherd.

Interrogé jeudi dans l'émission 'Heute Morgen' de la radio alémanique SRF sur une éventuelle démission du conseiller fédéral libéral-radical tessinois, le président du PLR Thierry Burkart a déclaré: 'Il serait indécent qu'en tant que président de parti, j'exerce maintenant une pression sur un membre du Conseil fédéral'. Selon lui, la démission d'un conseiller ou d'une conseillère fédérale est l'affaire de la personne concernée.

Interrogé dans la même émission jeudi matin, le président du Centre Gerhard Pfister a commenté: 'Nous serions bien avisés de laisser aux conseillères et conseillers fédéraux eux-mêmes le soin de décider de leur démission'. Il a ajouté ne voir aucun signe de lassitude chez le chef de la diplomatie suisse.

Mercredi, Mme Amherd a annoncé son départ du Conseil fédéral pour la fin mars. Son successeur sera désigné lors de la session de printemps en mars. Si Ignazio Cassis décidait de se retirer d'ici là, l'élection de son remplaçant ou sa remplaçante aurait lieu le même jour, mais avant celle du successeur ou de la successeure de Viola Amherd, en raison d'une durée de mandat plus longue pour le Tessinois. Les éditorialistes et autres commentateurs estiment qu'une telle situation pourrait permettre au PLR de garantir son second siège au Conseil fédéral.

