La franchise minimale de primes pourrait augmenter

A quelques heures d'une nouvelle annonce de hausse des primes d'assurance maladie, le Conseil des Etats a soutenu jeudi par 25 voix contre 11 une augmentation périodique de la franchise minimale. L'UDC propose une adaptation à l'évolution des coûts de la santé.

Le gouvernement avait été forcé de légiférer en ce sens en 2019. Il avait développé un concept qui ne concerne pas les enfants. Toutes les franchises des adultes devaient grimper de 50 francs dès que les coûts bruts moyens par assuré dépassaient treize fois la franchise ordinaire.

L'UDC, qui avait retourné sa veste lors du vote final, et la gauche s'étaient alliés pour enterrer le projet. Un revirement qui avait agacé.

Relever pour baisser

Aujourd'hui, la formation conservatrice estime justifié d'augmenter le montant de la franchise minimale et de l'adapter périodiquement. La hausse de la franchise et le mécanisme d'adaptation devraient être modérés, afin que la même franchise puisse être choisie pendant plusieurs années et que la stabilité du système soit garantie, a précisé la sénatrice Esther Friedli (UDC/SG). Et de rappeler que la franchise minimale n'a plus été augmentée depuis 2004, contrairement aux coûts de la santé.

Selon elle, une hausse de la franchise fera un peu baisser le montant des primes tout en freinant une future hausse. Comme dans le projet sur la table en 2019, les franchises des enfants ne seront pas soumises au mécanisme proposé.

/ATS