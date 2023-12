Moins d'animaux de rente tués en Suisse malgré davantage de loups

Le nombre de loups en Suisse est passé d'environ 240 à 300 en l'espace d'un an. Mais malgré cela, le nombre d'animaux de rente tués par ce prédateur est en baisse, selon une analyse des données cantonales menée par le Groupe Loup Suisse.

Sur la base de ces données, l'association estime à 1100 le nombre d'animaux de rente tués par le loup en Suisse cette année. Ce nombre était de 1480 en 2022, ce qui correspond à une baisse d'environ 25%.

David Gerke, directeur du Groupe Loup Suisse, a confirmé samedi à Keystone-ATS cette information des journaux de Tamedia. L'analyse, qui date du 26 décembre, s'appuie sur les données des cantons disponibles sur internet.

Dans les six cantons comptant des meutes de loups, le nombre d'animaux de rente tués est passé de 1329 l'an dernier à environ 950 cette année. S'y ajoutent environ 150 animaux dans les cantons sans meutes de loups, un chiffre similaire à celui de l'année dernière, estime l'organisation.

Moins d'attaques dans les Grisons

Selon le Groupe Loup Suisse, le nombre d'animaux de rente tués par le loup est en forte baisse cette année dans le canton des Grisons. Les attaques ont été un peu moins nombreuses que l'année précédente dans le canton du Valais, tandis qu'elles ont augmenté dans les cantons de Vaud et de Saint-Gall.

En se basant sur les chiffres de l'Office fédéral de l'environnement et de la fondation Kora, chargée du suivi des grands carnivores, le Groupe Loup affirme également qu'en moyenne, quatre attaques d'animaux de rente par loup ont été enregistrées cette année. En 2020, ce chiffre était de neuf et l'année précédente de six.

Recours en suspens

Le Conseil fédéral a décidé début novembre que les cantons pourraient procéder à des 'tirs préventifs de régulation' dès le 1er décembre, après autorisation de l'Office fédéral de l'environnement. Les cantons du Valais et des Grisons ont accordé des autorisations de tir pour 78 loups au total.

Trois organisations de protection de l'environnement ont alors déposé un recours contre une partie de ces autorisations de tir auprès du Tribunal administratif fédéral. Selon elles, la Confédération et les cantons ne tiennent pas compte du principe de proportionnalité et du rôle important que joue le prédateur dans l'écosystème forestier. Ces recours sont toujours en suspens.

/ATS