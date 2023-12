Le lac de Bienne a atteint son niveau de crue fixé à 430,35 mètres

Le lac de Bienne a atteint dans la nuit de mardi à mercredi le niveau de crue fixé à 430,35 mètres au-dessus du niveau de la mer, selon le portail des dangers naturels du canton de Berne. Il avait déjà débordé à plusieurs endroits mardi.

La Commune du Landeron interdit les accès aux rives du lac et du canal de La Thielle, ainsi qu’au port, sauf pour les locataires. Elle demande aussi aux détenteurs de bateaux de venir contrôler leurs amarres. Et l’électricité a été coupée dans le port.

Le lac de Thoune se rapproche également de la limite des hautes eaux. Mercredi vers 05h00, il n'était qu'à 21 centimètres de la marque du niveau de crue, fixée à 558,30 mètres d'altitude.

Les niveaux des lacs de Brienz (BE), de Neuchâtel et de Morat se situaient quant à eux encore plus d'un mètre en dessous de leur limite de crue.

/ATS