Un char de déminage suisse va être envoyé en Ukraine

Un engin suisse de déminage télécommandé est prêt à être envoyé à l'Ukraine. Le char a été conçu par la fondation à but non-lucratif Digger, dans le but de déminer de manière sûre, rapide et efficace les zones ukrainiennes contaminées depuis le début de la guerre.

L'engin a été transmis au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), indique mardi un communiqué. Il s'agit d'un DIGGER D-250, sorte de char sur chenilles, prévu pour le déminage en milieu rural.

Son transport sera assuré par camion jusqu'en Ukraine et est prévu pour septembre. Il sera également organisé par l'association genevoise Van For Life.

Il s'agit avec cet appareil suisse d'assister le service ukrainien d'aide en cas de catastrophe dans un déminage rapide, prudent et efficace de ces charges explosives, indique le communiqué.

Celles-ci sont disséminées tactiquement sur des terrains en guerre, pour exploser au passage d'individus ou de véhicules.

En juin, le directeur et fondateur de la fondation Digger Frédéric Guerne expliquait à Keystone-ATS que le projet résultait d'une initiative de la conseillère fédérale Viola Amherd.

Et d'ajouter qu'un deuxième engin du même type devait dès la fin de l'année être prêt pour une nouvelle livraison en Ukraine, alors qu'un troisième projet est en cours.

Offre de 1,2 million de francs

Pour cet engin, le DDPS prévoit de soumettre une offre de 1,2 million de francs à l'Ukraine. Parmi les engins Digger compris dans l'offre figurent le véhicule télécommandé et à chenilles qui neutralise des mines antipersonnel, un camion avec remorque et tout un lot de pièces de rechange pour une durée totale de trois ans.

Par ailleurs, des spécialistes de la fondation à but non-lucratif bernoise Digger formeront sur place les autorités ukrainiennes à l'utilisation du DIGGER-250.

Le 16 août dernier, Hansjörg Eberle estimait à 350'000 le nombre de mines antipersonnel déjà neutralisé en Ukraine, au micro de la RTS. Il affirmait toutefois que 'de nouvelles mines sont posées tous les jours' et que l'Ukraine est probablement le pays le plus miné du monde'.

La fondation Digger indique sur son site internet que les mines antipersonnel sont encore principalement débusquées à la main dans le monde.

