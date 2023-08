La vignette électronique est disponible

La vignette électronique fait son apparition dès ce mardi. Elle peut être achetée sur le portail de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. Il suffit d'indiquer la catégorie du véhicule, le pays d'immatriculation et la plaque de contrôle. La vignette autocollante continuera d'être proposée en parallèle. Le prix de vente de 40 francs et la durée de validité restent les mêmes, pour les deux sortes de vignettes, selon une précisions faite la semaine passée par l'OFDF. À la différence de la vignette autocollante, qui est liée au véhicule, la vignette électronique l’est à la plaque de contrôle. Elle a ainsi l'avantage de pouvoir être achetée en tout temps et en tout lieu. Une seule est nécessaire pour les véhicules munis de plaques interchangeables, contre une vignette autocollante par véhicule à l'heure actuelle. Les automobilistes n'auront pas besoin de racheter une vignette en cas d’achat d'une nouvelle voiture en cours d'année, pour autant qu'ils utilisent la même plaque. Il en sera de même en cas de bris de pare-brise. Si elle est activée, l'option "Visible par le public" permettra à des tiers de vérifier s'il existe une vignette électronique valable pour une plaque de contrôle donnée. Cela sera notamment utile lorsqu'un véhicule est utilisé par plusieurs personnes, par exemple pour ceux de location ou le partage de voiture.

Le contrôle, par sondage, de la vignette électronique sera effectué par les collaborateurs de l’OFDF à la frontière et par les collaborateurs de la police cantonale à l’intérieur du pays, sur la base d’une recherche de la plaque de contrôle. /emu