La grosse chaleur accroît le risque d'accident au travail

Avec les températures élevées, les risques d'accidents du travail augmentent, prévient la Suva. En comparaison avec les autres jours d'été, les statistiques montrent qu'il y a 7% d'accidents en plus quand le mercure dépasse les 30 degrés.

En cause notamment: la fatigue et le manque de concentration qui résultent de la chaleur, précise l'assureur lundi dans un communiqué. Une pelle oubliée au sol peut par exemple devenir source de chute.

Les personnes spécialement à risque sont celles qui travaillent à l'extérieur, comme les jardiniers, les employés de centres d'entretien ou encore les constructeurs de routes. L'assureur conseille d'effectuer le matin les travaux en plein air exigeant des efforts intenses.

La Suva conseille de boire un verre d'eau toutes les 20 minutes et de travailler le plus possible à l'ombre. Il est aussi important de se protéger le corps - spécialement la tête - de la chaleur et des rayons UV et ainsi prévenir les risques de cancer de la peau. La crème solaire doit être réappliquée plusieurs fois par jour sur les zones exposées.

En Suisse, quelque 25'000 cas de cancer cutané non mélanome sont recensés chaque année, dont près d'un millier d'origine professionnelle. Dès cette année, la Suva compte vérifier la mise en oeuvre de mesure de protection contre les UV sur les sites de travail en plein air.

/ATS