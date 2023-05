Vers une approbation des trois sujets soumis au peuple

Un premier sondage concernant les votations fédérales du 18 juin montre que les électeurs sont prêts à approuver les trois projets qui leur sont soumis. La réforme de l'imposition des grandes entreprises est même plébiscitée.

Pas moins de 77% des personnes interrogées soutiennent la mise en place d'un impôt minimum de 15% sur les bénéfices des grandes entreprises, selon les standards de l'OCDE. Une proportion de 18% des sondés se disent opposés et 5% s'abstiennent. C'est ce qui ressort de la première enquête de Tamedia et '20 Minutes', publiée mercredi.

Le plus fort soutien politique vient des électeurs Vert'libéraux (90%). Il est de 76% auprès des sympathisants PLR et de l'UDC. Les retraités plébiscitent le texte à 85%. Les moins de 34 ans l'accepteraient à 68%.

Loi climat: net 'oui' en Suisse romande

Dans l'ensemble, 58 % des sondés soutiennent la loi sur la protection du climat et l'innovation, contre une proportion de 38% qui la refuse. L'approbation de la population urbaine se monte à 64% et celle habitant en campagne atteint 54%. Quelque 60% des femmes et 64% des Romands sont prêts à voter 'oui', ou 'plutôt oui'.

Les électeurs des Vert'libéraux soutiennent la loi à 91%, contre le 77% des partisans UDC qui la refusent. Au PLR, les jeux sont loin d'être faits avec 45% de oui et 49% de non. Plus les votants ont fait d'études, plus ils sont prêts à soutenir cette loi.

La Suisse entend atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050. Avec la nouvelle loi sur le climat, la Confédération prévoit des mesures pour y parvenir. Ainsi, le remplacement des chauffages fonctionnant au mazout, au gaz ou à l’électricité sera encouragé à hauteur de 2 milliards de francs. Les entreprises artisanales et industrielles qui utilisent des technologies innovantes à des fins de production ménageant le climat bénéficieront d’un soutien, qui se montera à 1,2 milliard de francs.

Loi Covid-19: réel suspense

La loi Covid-19 a le taux de soutien le plus faible des objets soumis en votation, avec 52% d'avis favorables contre 42% de non et 6% d'indécis. Le Parlement et le Conseil fédéral souhaitent que certaines mesures inscrites dans la loi actuelle soient prolongées jusqu'à fin juin 2024, afin que les autorités puissent, si besoin, agir rapidement pour protéger les personnes vulnérables et éviter une surcharge du système sanitaire.

Le texte est le moins apprécié par les 18-34 ans, avec seulement 42% d'avis favorables. La proportion de personnes soutenant le prolongement de certaines mesures en lien avec le Covid-19 augmente avec l'âge. Avec 73 % de non, les partisans de l'UDC se prononcent clairement contre le maintien de cette loi Covid.

13'133 personnes de toute la Suisse ont participé à cette enquête en ligne, entre les 26 et 27 avril. Le sondage a été mené en collaboration avec l'Institut Leewas. La marge d'erreur est de 1,4%.

/ATS