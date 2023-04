Environ 60% des moins de 13 ans sont pris en charge par des tiers

En Suisse, près de trois enfants sur cinq de moins de treize ans sont confiés à une garde extrafamiliale. En semaine, 36% fréquentent une crèche ou une structure d'accueil parascolaire (école à horaire continu ou garderie) et 28% sont confiés à leurs grands-parents.

Les ménages recourent très différemment aux solutions d'accueil extrafamilial proposées, selon la région considérée, indique mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Cela tient notamment aux différences d'offres mises sur pied.

Dans les cantons romands, à Bâle-Ville ou encore à Zurich, plus de 70% des parents recourent à la garde extrafamiliale, et surtout à celle de type institutionnel comme les crèches et les structures d'accueil pour écoliers.

Dans les cantons ruraux de Suisse alémanique et au Tessin, les parents recourent avant tout aux formes non institutionnelles d'accueil, les grands-parents représentant la forme de garde la plus souvent utilisée dans ce type de configuration.

Selon l'OFS, ce sont prioritairement des parents qui possèdent un bas ou un haut revenu, qui confient leurs enfants à une crèche. Au sein de la classe moyenne, la majorité des enfants est déposée chez leurs grands-parents.

Disparités avec l'Union européenne

En Suisse, la prise en charge des moins de 13 ans par des tiers (grands-parents, amis, voisins) est plus fréquente que dans les pays voisins. En Allemagne, cette proportion atteint 9%, elle est de 13% en France, 30% en Autriche et 39% en Italie contre 42% dans notre pays.

Par contre, la part d'enfants qui sont accueillis dans une crèche ou par une assistante maternelle est inférieure à la moyenne de l'Union européenne (30% contre 36%). Seuls 5% des jeunes enfants sont gardés plus de 30 heures hebdomadairement en Suisse, contre 21% dans l'UE.

