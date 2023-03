« Ark Nova » est le jeu favori des joueurs suisses en 2022

Le jeu favori des joueurs suisses pour 2022 s'appelle 'Ark Nova'. Il a reçu samedi soir à La Chaux-de-Fonds (NE) le Swiss Gamers Award lors de la 14e édition de Ludesco, le plus grand festival dédié aux jeux et aux expériences ludiques de Suisse.

Dans la catégorie famille, c'est 'La colline aux feux follets' qui se hisse sur la première place du podium. Ces deux titres ont su séduire le public helvétique lors des derniers douze mois et reçoivent donc la plus haute récompense du genre en Suisse.

Chaque année depuis 2010, le festival remet le Swiss Gamers Award. Des joueurs et joueuses de toute la Suisse votent pour leurs jeux favoris. Cette année, 26 ludothèques et 17 associations et clubs ludiques ont participé à ce vote, ce qui représente au moins 1600 personnes, relèvent les organisateurs de Ludesco.

La 14e édition de Ludesco a débuté vendredi à 13h00 et va se terminer dimanche à 20h00. Au total, 55 heures de jeux sans interruption seront proposées aux festivaliers. La manifestation, qui avait accueilli plus de 10'000 participants en 2019, compte bien retrouver son public après deux éditions restreintes en raison de la crise sanitaire.

/ATS