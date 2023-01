Meurtre de Morges (VD): 20 ans de réclusion (TPF)

Le Tribunal pénal fédéral a prononcé une peine de 20 ans contre l'auteur du meurtre commis à Morges en septembre 2020. La sanction est assortie d'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé et non de l'internement réclamé par le Ministère public.

L'accusé a été reconnu coupable d'assassinat, lésions corporelles, tentatives d'incendie et d'explosion, menaces et propagande en faveur de l'Etat islamique. Il a été acquitté concernant certains des actes de propagande ainsi que pour sa consommation de stupéfiants.

Le jugement n'est pas définitif et peut être attaqué devant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. Le procureur avait requis une peine de 18 ans de prison assortie de l'internement ordinaire. Il s'était opposé à toute mesure thérapeutique.

Responsabilité diminuée

La durée de la détention préventive - 1307 jours - est déduite de la peine de 20 ans. Le président de la Cour des affaires pénales a souligné l'extrême gravité des infractions retenues. 'Le prononcé d'une peine à vie, dépassant les 20 ans, aurait été possible, a-t-il précisé, mais il convenait de tenir compte de la responsabilité moyennement diminuée attestée par les experts psychiatres.'

Compte de l'amélioration possible de l'état psychique de l'accusé, le tribunal a prononcé aussi une mesure thérapeutique en milieu fermé. Le président a terminé la lecture du jugement par une exhortation à l'endroit du prévenu: 'Profitez du temps que vous allez passer en détention pour vous soigner et acquérir des connaissances utiles pour vous-même, vos proches et la société.'

