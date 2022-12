Photo du Conseil fédéral 2023: uni malgré les différences

'La collaboration entre les membres du gouvernement est bonne malgré des points de vue différents, et ils s’investissent ensemble pour le bien du pays': c'est l'image qu'a voulu montrer le nouveau président de la Confédération Alain Berset sur le cliché officiel.

Cette photo officielle du Conseil fédéral de 2023 montre les sept ministres et le chancelier de la Confédération réunis autour d’une grande table : ils forment un collège, mais interagissent aussi en petits groupes. Elle a été réalisée par le photographe vaudois Matthieu Gafsou, précise samedi la Chancellerie fédéral.

Le paysage que l’on aperçoit à l’arrière-plan symbolise le monde extérieur et relie l’action du gouvernement à celle de la population. Pour réaliser ce cliché, le photographe s’est inspiré de la peinture de genre du 17e siècle et de l’école photographique de Düsseldorf. Il a réuni tous les membres du Conseil fédéral et le chancelier au Bernerhof où la photo a été prise.

175 ans de la Constitution

Sur la table, une boussole, une carte de la Suisse et un livre contenant la Constitution, qui fête en 2023 ses 175 ans, représentent la base de l’engagement du Conseil fédéral. Les feuilles qui volent, sur lesquelles figure un poème de Charles-Ferdinand Ramuz, évoquent discrètement le chaos et les tensions mondiales qui semblent bien plus présents au jourd’hui qu’hier.

'Dans une période d’incertitudes et de crises, la photographie doit être à la fois rassurante et sobre. Elle entend montrer l’unité du Conseil fédéral et la bonne collaboration de ses membres, malgré les points de vue différents', indique Alain Berset.

La photo officielle du Conseil fédéral a été imprimée à 40'000 exemplaires. Elle peut être téléchargée ou commandée sur le site www.admin.ch. On y trouve aussi une vidéo consacrée à la création de la photo.

/ATS