Les candidats au Conseil fédéral : Hans-Ueli Vogt (1/4)

Les candidats officiels à la succession d’Ueli Maurer et de Simonetta Sommaruga au Conseil fédéral ont une grosse semaine pour convaincre les 246 parlementaires fédéraux, qui procéderont à l’élection le 7 décembre. Un véritable marathon pour les candidats UDC Albert Rösti et Hans-Ueli Vogt et pour les deux socialistes Elisabeth Baume-Schneider et Eva Herzog.

Nos correspondants au Palais fédéral vous propose de découvrir chacun des quatre candidats. Place ce mercredi au challenger UDC zurichois Hans-Ueli Vogt. Âgé de 52 ans, il est professeur de droit à l’Université de Zurich :