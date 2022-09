Union des polices pour la prévention de la haine en ligne

Un nouveau volet pour la campagne nationale de prévention en ligne « Et vous ? Vous auriez dit oui ? ». Il sera particulièrement consacré à la haine sur internet. Dans un communiqué mercredi, les polices suisses et le PSC annoncent s’unir pour orienter la population et la conseiller sur les bons comportements à adopter en ligne.

Cette seconde partie de campagne 2022 met ainsi l’accent sur les comportements discriminatoires, d’incitation à la haine, insultants, diffamatoires ou menaçants. Un clip vidéo sera diffusé. Son but est non seulement d’orienter les personnes victimes de tels comportements, notamment en les incitant à porter plainte, mais aussi d’informer les auteurs potentiels sur les conséquences de leurs actes.





Sur internet aussi, vos actes ont des conséquences…

Si vous formulez sur internet des propos discriminatoires et d’incitation à la haine ou des propos insultants, diffamatoires ou menaçants, vous êtes punissables de peines pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement.

Si vous likez ou partagez ces propos, vous êtes punissables au même titre que leur auteur.

Signalez au réseau social concerné tout message discriminatoire et d’incitation à la haine ou tout message insultant, diffamatoire ou menaçant.

Déposez plainte auprès de la police si vous êtes sur internet victimes de discrimination et d’incitation à la haine ou victimes d’insultes, de diffamation ou de menaces.





