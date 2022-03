La Suisse élargit ses sanctions contre la Russie

La Suisse élargit les sanctions contre la Russie dès vendredi 18h00. Les exportations de biens à double usage ou pouvant contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie sont interdites. La Russie est exclue de Swift.

La Suisse reprend intégralement les sanctions édictées par l'Union européenne. Tout en respectant sa neutralité et les activités humanitaires, précise vendredi le Conseil fédéral.





Banques exclues de Swift

Suivant l'UE, la Suisse a exclu la Russie du réseau international de communication Swift. L'exclusion vise sept banques.

Tout financement public, aide financière ou investissement en Russie sont proscrits. Les transactions avec la Banque centrale de Russie ne sont plus autorisées.

L'interdiction touche aussi certains biens et services liés au secteur pétrolier, ainsi que certains biens et technologies susceptibles d'être utilisés dans l'industrie aéronautique et spatiale. Les assurances, les travaux de réparation, les inspections, les services de courtage ou les aides financières liés à ces biens sont également prohibés.





Avoirs gelés

Par ailleurs, les avoirs d'autres personnes ayant des liens étroits avec le président Vladimir Poutine seront gelés. Outre son porte-parole Dmitri Peskov, figurent dans cette liste de 26 noms nombre de proches de Vladimir Poutine: des hommes d'affaires, hauts gradés de l'armée ainsi qu'une demi-douzaine de journalistes.

Vladimir Poutine, son Premier ministre Mikhail Michoustine et son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov y avaient déjà été inscrits lundi. /ATS-gtr