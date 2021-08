La Suisse repasse le cap des 3000 cas

Il y a eu 3150 nouveaux cas de Coronavirus durant les dernières 24 heures. C’est ce qu’a fait savoir l’Office fédéral de la santé public mardi après-midi. Un tel niveau n’avait plus été atteint depuis la deuxième vague l’an dernier. L'augmentation est notamment visible chez les plus jeunes, en particulier chez les enfants de moins de dix ans.

Au début du mois de juillet, il y avait deux à trois hospitalisations par jour. Il y en a dix fois plus actuellement, a indiqué Patrick Mathys, chef de la section Gestion de crise et collaboration internationale de l'OFSP. En revanche, le nombre des décès - un à deux par jour - reste bas. L’Office fédéral de la santé public a également rappelé que la vaccination restait le seul instrument pour contrer la vague qui se dessine. Et Patrick Mathys d’ajouter que c’est le moment de le faire pour être sûr d'être protégé avant les vacances d'automne. /ats