14,2 milliards de francs de déficit au compte de résultats 2020

Le compte de résultats de la Confédération boucle en 2020 dans le rouge vif. Le déficit s'établit à 14,2 milliards de francs, un résultat lié aux conséquences de la pandémie de Covid-19. En 2019, la Confédération avait enregistré un excédent de 11,2 milliards.

Le compte consolidé de la Confédération fournit une vue d'ensemble de l'état des finances, de la fortune et des revenus de la Confédération. Contrairement au compte de la Confédération, le compte consolidé prend également en considération les résultats des entreprises liées à la Confédération et des assurances sociales.

Le secteur de l'administration fédérale enregistre un déficit de 16,4 milliards de francs contre un excédent de 5,4 milliards en 2019, selon ce compte dont a pris connaissance mercredi le Conseil fédéral. Les charges pour endiguer la pandémie se sont élevées à 16,8 milliards. Dans le même temps, l'effondrement de la conjoncture a entraîné une diminution des recettes.

Trafic fortement touché

Le secteur des entreprises de la Confédération a enregistré un excédent de 227 millions, soit nettement plus faible que l'année précédente (2019: 2,5 milliards). Tous les secteurs tels que les CFF, Ruag, Skyguide et Alptransit ont subi des pertes, à l'exception des services postaux. Le recul le plus marqué (-1 milliard) a concerné le transport ferroviaire des voyageurs.

Le secteur des assurances sociales a clos l'exercice sur un excédent de 2 milliards contre 3,4 milliards en 2019. Son résultat de répartition est à nouveau positif de justesse (500'000 francs contre 100'000 en 2019). Par contre, son résultat financier, qui s'élève à 1,5 milliard, est nettement inférieur à celui de l'année précédente (2019: 3,3 milliards).

A noter que dans l'assurance-chômage, la Confédération a pris en charge les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT). Ce secteur a enregistré une forte croissance (+10,8 milliards) en raison de la pandémie. /ATS-vre