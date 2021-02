Le Covid influence l'immobilier

Ces tendances ont un effet sur les prix du marché. En 2020, les prix ont augmenté en moyenne de 3 % en Suisse pour les appartements et les maisons. Bien que cette augmentation touche également les logements en périphérie des agglomérations, les prix restent quand même plus faibles. « Cela permet d’accéder à la propriété alors que peut-être dans une ville on devait se contenter d’un appartement en location » selon Jude Schindelholz. La tendance va donc à l’achat en périphérie, et c’est un moment plutôt adéquat pour acheter actuellement :