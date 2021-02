Les consommateurs restent fortement déprimés

Pas d’amélioration en vue pour la conjoncture et l'emploi, les consommateurs se montrent encore particulièrement abattus en ces temps de crises. L'indice du climat de consommation, compilé et publié jeudi par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), s'affichait en négatif de 14,6 points en janvier, en net repli de 1,6 point comparé à octobre. Ce baromètre avait enregistré un creux historique en avril à -39,3 points, au plus fort de la première vague de Covid-19.