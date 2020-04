Coronavirus : réouverture des magasins et des restaurants le 11 mai

Les restaurants pourront accueillir leurs clients à condition que chaque table n'accueille que quatre personnes ou des parents avec leurs enfants. Les clients devront tous être assis et les tables espacées de deux mètres ou isolées avec un élément de séparation.

Dès le 11 mai toujours, comme prévu, les enseignants des degrés primaire et secondaire pourront à nouveau donner cours en classe. L'Office fédéral de la santé publique a élaboré des instructions pour les plans de protection. Les cantons et les communes régleront la mise en oeuvre d’ici au 11 mai en tenant compte des spécificités locales.

À partir du 11 mai, les gymnases, les écoles professionnelles et les hautes écoles pourront à nouveau organiser des cours réunissant jusqu’à cinq personnes. Cela vaut également pour les cours de musique.





Entraînements possibles

Le Conseil fédéral a par ailleurs décidé qu’outre les magasins et les marchés, les musées, les bibliothèques et les archives pouvaient également rouvrir le 11 mai. Les zoos et les jardins botaniques, eux, resteront fermés jusqu’au 8 juin.

Les entraînements sportifs pourront reprendre à partir du 11 mai eux aussi. Il s'agir de petits groupes de cinq personnes au plus, sans contact physique et en respectant les règles d’hygiène et de distance. Quant au sport d’élite, il sera notamment possible d’organiser des entraînements de plus de cinq personnes.

Le gouvernement estime que la situation, avec un ralentissement de la propagation du coronavirus, permet d'aller au-delà des annonces faites il y a deux semaines. Les règles de distance et d'hygiène devront être respectées. A cet égard, le Conseil fédéral réalisera un monitorage pour observer attentivement les conséquences des mesures d’assouplissement sur l’évolution de l’épidémie.

Les manifestations de plus de 1'000 personnes resteront interdites jusqu'à la fin du mois d'août./ATS-gtr