Vers une matinée électorale sans surprise ?

Personne ne semble avoir sorti les longs couteaux durant les heures qui précèdent la réélection du Conseil fédéral. Les groupes de parlementaires ont pris des positions attendues. La candidate verte de combat Regula Rytz ne devrait recueillir les suffrages que des Verts, du PS et de quelques vert’libéraux et démocrates-chrétiens. Insuffisant pour accéder à l’exécutif fédéral et pour éjecter le PLR Ignazio Cassis. Le score réalisé par le ministre PLR paraît le seul enjeu du scrutin.

Un scrutin que vous pourrez d'ailleurs suivre dès 8h mercredi sur RTN.



Le conseiller national libéral-radical neuchâtelois Damien Cottier était en direct de Berne dans la Matinale RTN. Il ne croit pas que Regula Rytz a de grandes chances d'endosser un habit de ministre: