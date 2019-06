Chaumont et Cressier bien arrosés

De fortes pluies se sont abattues sur la Suisse depuis dimanche. La Suisse romande, la région Berne et celle de Zurich ont été particulièrement arrosées, avec entre 40 et 70 litres d'eau par mètre carré, a indiqué mardi MeteoNews dans un communiqué.

Dans le Sopraceneri tessinois et dans le Haut-Valais 150 litres d'eau par mètre carré ont même été enregistrés. La palme revient à Robiei (TI) avec 166 mm de pluie tombés en quelques heures. A Mosogno (TI), 165 mm ont été mesurés.

En Suisse romande, Chaumont (NE) et Cressier (NE) ont été le plus touchés par les pluies diluviennes, avec respectivement 75 et 74 mm d'eau. Les villes de Neuchâtel (69 mm), Fribourg (61 mm) ou encore Lausanne (58 mm) n'ont pas été épargnées par les précipitations.

Evacuations à Uri

Dans le canton d'Uri, les fortes pluies persistantes de ces derniers jours dans la région du Gothard ont provoqué une hausse du niveau de la rivière Reuss. Comme la valeur-limite de 450 mètres cubes par seconde a été dépassée, l'autoroute A2 a été fermée dans les deux sens entre Amsteg et Flüelen, a indiqué la police cantonale uranaise mardi.

Les véhicules et les personnes se trouvant sur l'aire de service de l'autoroute ainsi que dans le centre du trafic lourd ont été évacués par mesure de précaution. Le tronçon de l'A2 devrait à nouveau ouvrir vers 05h00.

Dans la région de Gurtnellen, une coulée de boue s'est abattue sur une chaussée, endommageant une voiture. Neuf personnes ont été évacuées de la zone. Personne n'a été blessé, précise la police.

Plus au sud, des chutes de pierres ont été signalées sur plusieurs routes tessinoises, alors qu'un le terrain menace de glisser entre Calonico (TI) et Sobrio (TI, selon le Touring Club Suisse (TCS).

/ATS