2019 est la cinquième année la plus chaude depuis plus de 100 ans

Avec deux épisodes caniculaires, cette année figurera au palmarès des années chaudes. Grâce à un été très ensoleillé, 2019 a été l'une des dix années les plus ensoleillées depuis le début des mesures, il y a plus de 100 ans.

Prises sur l'ensemble de l'année, les températures de 2019 sont les cinquièmes les plus chaudes mesurées depuis 1864. En moyenne nationale, l’été 2019 aura été le troisième le plus chaud depuis le début des mesures. Mais les autres saisons ne sont pas en reste, puisque l'automne aura été le sixième le plus chaud.

C'est en particulier la température extrêmement douce du mois d'octobre qui influence ces résultats. En moyenne nationale, il s'agit du cinquième mois d'octobre le plus chaud depuis le début des mesures, en 1864. Dans certaines vallées de foehn du Nord des Alpes, ce mois est même le plus doux ou le deuxième le plus doux recensé depuis le début des mesures.

La norme des années 1981-2010 a été dépassée durant dix mois de l'année, dont trois sont qualifiés de 'remarquables', par Météosuisse. Seuls les mois de janvier et de mai ont connu des températures nettement inférieures à la normale, indique l'Office fédéral de météorologie dans un communiqué vendredi.

Les régions de plaine du Sud des Alpes ont connu le deuxième hiver le plus doux depuis 1864. Les mois de janvier et février 2019 en particulier, y ont été nettement plus doux que la norme. Ce n'est pas le cas dans les autres régions de Suisse et notamment en montagne, où l'hiver a connu d’importantes variations de température.

Les étés chauds se répètent

Les étés extrêmement chauds sont devenus la norme en Suisse au cours des dernières années. La chaleur estivale de 2019 est en bonne compagnie avec les derniers étés tout aussi chauds de 2018, 2017 et 2015, qui ont amené des températures entre 15,2 °C et 15,6 °C dans tout le pays.

Les températures estivales ont augmenté en moyenne en Suisse d'environ 2 °C durant l'intervalle situé entre la période préindustrielle de 1871 à 1900 et les trente dernières années. Jusqu'à présent, seul le légendaire été caniculaire de 2003 a été sensiblement plus chaud, avec une moyenne nationale de 16,9 °C.

Les plus fortes chaleurs se sont produites en juin et en juillet. Les longues vagues de chaleur avec une température maximale quotidienne d'au moins 30°C sont devenues plus fréquentes en Suisse. Ceci est particulièrement visible au Sud des Alpes, relève Météosuisse. Et de citer l'exemple de Lugano qui, avant les années 2000, n'avait pas connu une chaleur aussi durable depuis des décennies.

/ATS