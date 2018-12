La photo du Conseil fédéral plus « populaire » que jamais

'Changement de perspective': la photo officielle du Conseil fédéral 2019 veut rapprocher les membres du gouvernement du peuple. Au centre, Ueli Maurer photographie des citoyens qui sont pour une fois sous les feux des projecteurs.

Le nouveau président avait averti lors de son élection le 5 décembre qu'il se tiendrait à l'écart des feux de la rampe et des émissions glamour comme 'Glanz et Gloria'. Il a au contraire émis le souhait de se tenir proche des Suisses. 'Je souhaite écouter les gens, entendre leurs soucis et savoir ce qui les préoccupe', avait-il dit.

Tradition et technologie

Tous les symboles de la Suisse accompagnent le nouveau Conseil fédéral: Cervin, caquelon à fondue, cor des Alpes, Palais fédéral, croix suisse, réveil, skis, vache et couteau suisse. Mais pour la première fois, la photo officielle a été réalisée avec un smartphone.

Le président de la Confédération, Ueli Maurer, a laissé libre cours aux idées de sept médiamaticiens en herbe. Les apprentis ont ainsi réalisé le décor et dirigé les membres du gouvernement durant quelques heures.

C'est eux, jeunes citoyens, que le nouveau président prend en photo avec son smartphone. Ils ont eux-mêmes été filmés par d'anciens apprentis de l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication durant leur travail.

45'000 exemplaires

La photo officielle a été tirée à 45'000 exemplaires. Elle sera disponible dès le 3 janvier aux loges du Palais fédéral et peut aussi être téléchargée sur le site www.admin.ch.

/ATS