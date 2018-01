Retour progressif à la normale en Valais

Après les fortes intempéries de ces derniers jours, la situation se normalise progressivement en Valais. D'ici vendredi soir, la quasi-totalité des routes devraient être rouvertes, a indiqué Pascal Stoebener, chef de la section dangers naturels de l'Etat du Valais.

Pour les avalanches, le niveau de risque est toujours de degré 4 (fort), mais de manière générale la situation se détend, explique le responsable à l'ats. Avec un ciel qui s'éclaircit, on pourra voler et déminer. 'La quasi-totalité des routes devraient être rouvertes ce soir.'

Respecter les consignes

Pour le week-end, les conditions devraient encore s'améliorer. Mais le conseil est clair pour les amateurs de ski, de raquettes ou de randonnées: rester sur les pistes et suivre les indications données par les communes afin d'éviter au maximum les problèmes, souligne Pascal Stoebener.

La police valaisanne note que l'avis de prudence de ces derniers jours a pu être levé. Elle relève néanmoins que des glissements de terrain et de neige sont 'toujours possibles'.

Décrue de la Vièze

A Monthey, la Vièze a entamé sa décrue après deux jours de fortes montées des eaux. Le dispositif d'alerte a pu être levé, mais la surveillance se poursuit notamment en raison du terrain très instable dans la Vallée d'Illiez.

Ailleurs en Suisse, les suites de la tempête continuent de paralyser le trafic ferroviaire par endroits. La voie entre Tavannes et Les Reussilles (BE) est toujours interrompue à cause de dégâts provoqués par la tempête. Idem pour celle entre Genève et Bellegarde (F), coupée par un glissement de terrain.

Certaines améliorations étaient aussi à constater. Entre Martigny (VS) et Vallorcine (F), la voie qui était coupée par un glissement de terrain est à nouveau praticable. Dans les Grisons, les Chemins de fer rhétiques ont rouvert au trafic en début de matinée le tronçon ferroviaire passant par le col de la Bernina, fermé jeudi à cause du risque d'avalanche.

/ATS