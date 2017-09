Le « faux dentiste » de Bienne recourt au Tribunal fédéral

Le 'faux dentiste' de Bienne n'accepte pas le verdict rendu par la Cour suprême du canton de Berne en mars dernier. Sur mandat de ce technicien-dentiste, son avocat a déposé un recours au Tribunal fédéral.

L'avocat bernois Lukas Bürge a annoncé la démarche cette semaine à l'ats. En mars, lors du procès en deuxième instance, l'homme de loi avait demandé pour son client une peine pécuniaire légère assortie du sursis. Selon lui, le prévenu ne s'est rendu coupable que de violation de la loi sur les produits thérapeutiques.

La Cour suprême bernoise avait en revanche condamné l'homme âgé de 54 ans à quatre ans et demi de prison et prononcé une interdiction de pratiquer. Elle avait également confirmé sa détention pour des motifs de sûreté, le reconnaissant coupable de lésions corporelles graves et d'escroquerie.

Comme le Tribunal régional Jura bernois-Seeland à Bienne auparavant, la Cour suprême l'avait condamné pour avoir exercé sans les qualifications requises. Pendant des années, ce technicien-dentiste avait effectué des interventions sur des patients réservées à un dentiste. Il avait par exemple inutilement limé des dents ou posé des bridges de manière inadaptée.

Me Bürge n'a pas motivé son recours au Tribunal fédéral, étant lié dans ce cas au secret professionnel de l'avocat, a-t-il expliqué.

/ATS