L'évadé de la prison centrale à Fribourg a noué ses draps de lit

L'homme qui s'est évadé de la prison centrale à Fribourg dans la nuit de vendredi à samedi a utilisé une méthode digne d'un film: il a noué ses draps de lit. Jugé dangereux, il est l'un des auteurs présumés de l'assassinat de Frasses (FR) et court toujours.

Dans la phase finale de son évasion, le détenu a effectivement utilisé les draps de son lit pour descendre le dernier mur d'enceinte, indique jeudi à l'ats Didier Page, secrétaire général de la Direction de la sécurité et de la justice de l'Etat de Fribourg. Il revenait sur une information parue dans le quotidien La Liberté.

Avant cela, il a dû venir à bout d'une vitre blindée qui ne peut pas s'ouvrir et de barreaux pour sortir de sa cellule individuelle. Même si l'évadé apparaît seul sur les images de vidéosurveillance à l'extérieur de la prison, selon La Liberté et ce que confirme Didier Page, la police estime qu'il a probablement eu recours à une aide extérieure.

Il faut 'un outil suffisamment performant' pour rompre un tel dispositif de sécurité et ce type de matériel 'ne se trouve pas à l'intérieur de la prison', affirme M. Page. Et d'ajouter qu'une analyse interne à l'établissement est actuellement menée pour déceler les éventuelles failles dans l'infrastructure ou les processus de sécurité interne, tels que les horaires de nuit.

Quant à l'évadé, il est toujours dans la nature, poursuit-il. Les recherches sont menées en Suisse et à l'étranger, un mandat d'arrêt international ayant été émis à son encontre. Compte tenu de son dossier, on part a priori du principe qu'il a quitté le territoire helvétique.

Histoire de vengeance

Sa photo et son signalement ont été diffusés aux niveaux national et international: 1,77 mètre, corpulence moyenne, yeux bruns, cheveux noirs courts et longue barbe noire. Lors de son évasion, il portait un pantalon de training et un pull noirs et des baskets. Il s'exprime en allemand, en albanais et en français avec un fort accent.

La police fribourgeoise prie toute personne susceptible de fournir des renseignements d'appeler le 117 ou de se présenter au poste de police le plus proche.

L'individu en fuite et un autre trentenaire originaire de Macédoine ont été condamnés à la prison à vie par le Tribunal pénal de la Broye en janvier 2016. Le second individu est toujours incarcéré. Ils sont accusés d'avoir assassiné un Italien d'origine kosovare de 36 ans devant chez lui à Frasses le 11 mai 2013.

Il s'agissait une vengeance dans le cadre d'un conflit sanglant de longue date entre des familles suspectées de trafic de stupéfiants. Cette guerre des clans a fait de nombreuses victimes au Kosovo, dont des enfants.

Tous deux ont toujours clamé leur innocence. Ils ont fait appel. L'affaire devait être jugée en deuxième instance par le Tribunal cantonal en mars dernier. Mais la cause a été renvoyée au Ministère public pour un complément d'enquête, car les deux accusés ont entretemps mentionné des éléments nouveaux.

/ATS