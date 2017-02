Un loup aperçu à Bulle et à Broc, en Gruyère (FR)

Un jeune loup a été aperçu deux fois en zone urbaine dans le canton de Fribourg ces derniers jours: dimanche à Bulle et mardi à Broc. Sa présence en ville est exceptionnelle en Suisse. Il n'y a pas de danger pour l'humain.

L'information a été révélée par le journal 20 Minutes, alerté par un lecteur qui a vu et filmé le loup dimanche soir à Bulle. Un autre passant a vu et photographié l'animal le même soir dans cette ville. A Broc, c'est un garde-faune qui l'a filmé et photographié.

Ce loup est âgé de moins d'une année, a dit à l'ats Elias Pesenti, collaborateur scientifique au Service cantonal des forêts et de la faune. Les spécialistes cherchent des crottes et des poils afin de pouvoir l'identifier génétiquement.

De façon générale, toute la faune sauvage a besoin de se déplacer en raison de la dispersion de l'habitat. Pour les loups, c'est actuellement la période de reproduction. Celui qui a été aperçu dans les localités fribourgeoises a probablement quitté sa meute pour chercher de nouveaux territoires, indique Elias Pesenti.

Peur de l'homme

Le loup est craintif et a peur de l'homme, qu'il peut parfois sentir à des centaines de mètres de distance. Si on en rencontre un, c'est lui qui partira le premier. Il faut simplement rester calme et le laisser le plus tranquille possible, note Elias Pesenti.

La vidéo réalisée par un passant montre que l'animal est stressé et qu'il s'enfuit. Il ne reviendra probablement pas. On ne sait pas s'il se trouve toujours sur sol fribourgeois. Comme un loup parcourt environ 20 kilomètres par jour, il pourrait s'être déplacé vers les cantons de Berne, de Vaud ou de Neuchâtel par exemple.

/ATS