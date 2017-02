Deux enfants meurent électrocutés dans une baignoire à Kehrsatz

Deux enfants sont morts électrocutés dimanche dans la baignoire de leur domicile à Kehrsatz (BE). L'un deux a saisi un sèche-cheveux, provoquant un court-circuit, a indiqué la police bernoise.

Agés de six et sept ans, les victimes sont deux petits Somaliens. Un parent leur est rapidement venu en aide et a appelé les secours, dimanche peu avant 21h00.

Ces derniers n'ont rien pu faire et les deux enfants, inconscients, ont été héliportés par la Rega. A l'hôpital, les médecins n'ont toutefois pas pu éviter leur mort, indique la police bernoise lundi dans un communiqué.

/ATS