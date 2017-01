Un nouveau programme aux HUG pour les femmes enceintes obèses

Un nouveau programme de prise en charge des femmes enceintes souffrant d'obésité ou de surpoids a été lancé aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Ce suivi vise à prévenir les complications maternelles et foetales.

Les risques de complications augmentent avec l'obésité, a expliqué vendredi devant la presse Marine Claver, gynécologue responsable du suivi obstétrical de ces patientes. Parmi ces complications figurent la pré-éclampsie, le diabète gestationnel, les maladies thrombo-emboliques ou encore l'hémorragie post-partum.

Les foetus ne sont pas épargnés. Les risques de macrosomie, de dystocie d'épaules ou de malformations sont aussi plus élevés. Il en va de même pour le risque de mort in utero et de décès néonatal précoce. Ces constats ont poussé les HUG à mettre sur pied le programme 'Contrepoids Maternité', une première en Suisse.

Moins seize kilos

A la Maternité des HUG, 30% des femmes enceintes suivies sont en surpoids et la moitié d'entre elles souffrent d'obésité. C'est le cas d'Adrianne, la première patiente à avoir bénéficié du nouveau programme.

Suivie en fin de grossesse, elle a donné naissance à Alexandre, un bébé âgé aujourd'hui de cinq mois en pleine santé. 'On a réussi à changer nos mauvaises habitudes alimentaires', se réjouit cette maman qui a perdu seize kilos depuis son accouchement. Elle compte sur le programme pour garder sa motivation.

Ateliers cuisine

'Contrepoids Maternité' est un suivi multidisciplinaire et personnalisé qui se déploie sur le long terme. La future maman est encadrée par une équipe de spécialistes, dont un obstétricien, un médecin spécialiste des grossesses à risque, une sage-femme, un pédiatre, une diététicienne, des psychologues, des physiothérapeutes et une danse-thérapeute.

Le suivi obstétrique est assuré par l'obstétricien et la sage-femme, tous deux spécialisés dans le surpoids et l'obésité. Avant, pendant et après la grossesse, la patiente est accompagnée par le reste de l'équipe pluridisciplinaire avec des entretiens individuels, mais aussi des cours d'activité physique adaptée, comme l'aquagym. Elle peut aussi participer à des ateliers de cuisine pour apprendre les bonnes habitudes.

