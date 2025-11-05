20 millions de francs pour soutenir le plan de paix à Gaza

Le DFAE allouera immédiatement 10 millions de francs à l'aide humanitaire à Gaza. Il débloque 10 autres millions pour soutenir les réformes de l'Autorité palestinienne et promouvoir des échanges interreligieux. Le Conseil fédéral a été informé de ces mesures mercredi.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) octroie ces montants afin de soutenir à court terme le plan de paix américain pour le Proche-Orient, complémentaire à la Déclaration de New York adoptée en septembre par l'Assemblée générale de l'ONU. Dans son communiqué, le Conseil fédéral salue les progrès enregistrés depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza le 10 octobre, comme la libération d'otages ou une meilleure entrée de l'aide humanitaire.

Celle-ci reste toutefois insuffisante à ce stade, selon le Conseil fédéral. Outre l'aide financière, la Suisse mettra à disposition son expertise technique dans les domaines du droit international humanitaire, du désarmement et du déminage.

