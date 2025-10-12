18 policiers blessés lors de la manif pro-Palestine à Berne samedi

Dix-huit policiers ont été blessés samedi lors de la manifestation pro-Palestine en ville de ...
18 policiers blessés lors de la manif pro-Palestine à Berne samedi

18 policiers blessés lors de la manif pro-Palestine à Berne samedi

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Dix-huit policiers ont été blessés samedi lors de la manifestation pro-Palestine en ville de Berne, a annoncé dimanche la police bernoise. La mobilisation, non autorisée, a été marquée par des émeutes massives.

Quatre policiers ont dû être transportés à l'hôpital pour un contrôle médical, ont indiqué les autorités lors d'une conférence de presse. Les équipements de protection ont permis d'éviter le pire.

Les manifestants avaient tenté plusieurs fois de franchir les barrages policiers. Selon la police, les forces de l'ordre ont été attaquées avec du matériel de chantier, du mobilier, des pierres, des extincteurs, des engins pyrotechniques et des lasers. En riposte, la police a utilisé des lances à eau, des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc.

Au total, 536 personnes ont été contrôlées dans les locaux de la police puis expulsées. Une personne arrêtée faisait l'objet d'un mandat d'arrêt.

La police estime encore que certaines des personnes contrôlées doivent s'attendre à être poursuivies.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un bancomat a explosé dans la nuit à Delémont

Un bancomat a explosé dans la nuit à Delémont

Suisse    Actualisé le 12.10.2025 - 12:55

A Martigny, un colloque pour les 30 ans des droits de l'enfant

A Martigny, un colloque pour les 30 ans des droits de l'enfant

Suisse    Actualisé le 12.10.2025 - 10:05

Sondage: les Suisses favorables à une réduction de la redevance SSR

Sondage: les Suisses favorables à une réduction de la redevance SSR

Suisse    Actualisé le 12.10.2025 - 08:11

Suisse: un projet présumé d'attentat a été déjoué

Suisse: un projet présumé d'attentat a été déjoué

Suisse    Actualisé le 12.10.2025 - 01:57

Articles les plus lus

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 11.10.2025 - 18:17

Suisse: un projet présumé d'attentat a été déjoué

Suisse: un projet présumé d'attentat a été déjoué

Suisse    Actualisé le 12.10.2025 - 01:57

Sondage: les Suisses favorables à une réduction de la redevance SSR

Sondage: les Suisses favorables à une réduction de la redevance SSR

Suisse    Actualisé le 12.10.2025 - 08:11

A Martigny, un colloque pour les 30 ans des droits de l'enfant

A Martigny, un colloque pour les 30 ans des droits de l'enfant

Suisse    Actualisé le 12.10.2025 - 10:05

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 11.10.2025 - 18:17

Manifestation pro-palestinienne tendue en ville de Berne

Manifestation pro-palestinienne tendue en ville de Berne

Suisse    Actualisé le 11.10.2025 - 20:25

Suisse: un projet présumé d'attentat a été déjoué

Suisse: un projet présumé d'attentat a été déjoué

Suisse    Actualisé le 12.10.2025 - 01:57

Sondage: les Suisses favorables à une réduction de la redevance SSR

Sondage: les Suisses favorables à une réduction de la redevance SSR

Suisse    Actualisé le 12.10.2025 - 08:11

Blatten: les maisons épargnées nettoyées par plus de 70 bénévoles

Blatten: les maisons épargnées nettoyées par plus de 70 bénévoles

Suisse    Actualisé le 11.10.2025 - 14:55

Près de 2000 personnes à la manifestation pro-palestinienne à Berne

Près de 2000 personnes à la manifestation pro-palestinienne à Berne

Suisse    Actualisé le 11.10.2025 - 17:39

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 11.10.2025 - 18:17

Manifestation pro-palestinienne tendue en ville de Berne

Manifestation pro-palestinienne tendue en ville de Berne

Suisse    Actualisé le 11.10.2025 - 20:25