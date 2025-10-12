18 policiers blessés lors de la manif pro-Palestine à Berne samedi

Dix-huit policiers ont été blessés samedi lors de la manifestation pro-Palestine en ville de Berne, a annoncé dimanche la police bernoise. La mobilisation, non autorisée, a été marquée par des émeutes massives.

Quatre policiers ont dû être transportés à l'hôpital pour un contrôle médical, ont indiqué les autorités lors d'une conférence de presse. Les équipements de protection ont permis d'éviter le pire.

Les manifestants avaient tenté plusieurs fois de franchir les barrages policiers. Selon la police, les forces de l'ordre ont été attaquées avec du matériel de chantier, du mobilier, des pierres, des extincteurs, des engins pyrotechniques et des lasers. En riposte, la police a utilisé des lances à eau, des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc.

Au total, 536 personnes ont été contrôlées dans les locaux de la police puis expulsées. Une personne arrêtée faisait l'objet d'un mandat d'arrêt.

La police estime encore que certaines des personnes contrôlées doivent s'attendre à être poursuivies.

/ATS