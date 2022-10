1000 participants pour une première depuis sept ans

Une marche nocturne antifasciste a été organisée samedi soir à Berne pour la première fois depuis 2015. Un bon millier de personnes ont participé à cette manifestation non autorisée contre le fascisme, le capitalisme et le sexisme.

Les participants à la manifestation, le noyau dur des milieux autonomes de gauche, se sont rassemblés peu après 19h30 à la gare. De là, le cortège a traversé la ville. La police a laissé faire les manifestants, mais était présente avec un dispositif visible.

L'accès à la Place fédérale, où se déroulait le spectacle lumineux 'Rendez-vous Bundesplatz', a été bouclé. Vers Le cortège s'est finalement déplacé en direction de Breitenrain. La police a été la cible de jets de pierres et autres escarmouches. Elle a riposté avec du spray au poivre, a-t-elle indiqué sur Twitter.

Par le passé, les marches nocturnes antifascistes, dont la dernière édition s'est déroulée en octobre 2015, ont souvent donné lieu à des débordements et des violences.

Avant la manifestation, des activistes anonymes se sont exprimés dans les journaux bernois de Tamedia sur le fait que la nouvelle promenade antifasciste devait être plus proche, plus ouverte et plus diversifiée. Une manifestation pour tous ceux qui veulent s'opposer à la 'montée en puissance des forces réactionnaires en Suisse et à l'étranger'.

Ainsi samedi, le nombre de personnes rassemblées était plus élevé que d'habitude lors des manifestations de la gauche autonome. Le noyau dur est cependant toujours venu cagoulé et vêtu de noir. Derrière ce bloc, qui menait la manifestation, marchaient également de nombreuses personnes non masquées.

