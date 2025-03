Entreprises neuchâteloises visées par des cambriolages

Appel à la vigilance

Face à cette situation, la police intensifie ses surveillances et ses patrouilles. Cependant, Georges-André Lozouet incite aussi les entreprises à être vigilantes et à rendre leurs locaux « moins attrayants pour les voleurs ». Il conseille de ne pas laisser d'argent ou d'objets de valeur dans les bureaux ou les coffres lorsque cela est possible. Pour les entreprises pouvant investir, « la vidéosurveillance est un moyen dissuasif efficace », souligne-t-il. Enfin, il rappelle que tout comportement suspect doit être signalé immédiatement à la police. /lal