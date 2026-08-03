L’Espace 032 passe son dernier disque

Dans un communiqué diffusé vendredi dernier, les deux co-fondateurs le soulignent : « D’ici au 20 décembre, les Neuchâtelois et amoureux de musique sont chaleureusement invités à franchir une dernière fois la porte pour partager un disque, un café et un ultime souvenir. »

Une manière pour David Pauchard et Victor Françoise de remercier ceux qui leur ont partagé leur passion du vinyle (et autres), ces dix dernières années. /ecr