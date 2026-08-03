L’Espace 032 passe son dernier disque

Des vinyles, par centaines, des CD et deux amis qui boivent le café : quelques jours après l’annonce de la fermeture, l’ambiance est particulière à la rue du Seyon 32. Au total, l’institution aura perduré pendant 41 ans, d’abord sous le nom VINYL, puis sous celui de l’Espace 032. Une histoire marquante pour Victor Françoise, co-fondateur de l’Espace 032 : « Pendant toutes ces années, c’est assez fou, mais l’ancien responsable a tenu tous les changements de support. »
Victor Françoise : « C’est 41 ans de musique dans ces murs. »
La fermeture de l’Espace 032 est le fruit d’une longue réflexion. « La raison principale est liée aux locaux qui sont occupés depuis 41 ans », explique David Pauchard, le second co-fondateur. Il ajoute : « On se rend compte au fil des années que nous n’arrivons plus à assumer un loyer à cet endroit. »
David Pauchard : « Il y a un enjeu majeur, c’est la transformation de nos centres villes. »
En dix ans d’exploitation, Victor Françoise et David Pauchard ont croisé des centaines de personnes dans leurs rayons. Pour ce dernier, aucune anecdote n’est plus marquante que les autres. À l’image du magasin, où tous les styles de musiques se mélangent, les vinyles et CD ont été une source de rencontre intergénérationnelle : « Ce qui m’a marqué, c’est les discussions entre les gens qui n’ont jamais connu la dématérialisation de la musique, et ceux qui n’ont connu que ça. »
David Pauchard :« Chaque client est une anecdote d’une certaine manière. »
À quelques mois de la fermeture, les émotions se frayent doucement un chemin chez les deux co-fondateurs. Pour Victor Françoise, « ce n’est pas une joie ni un soulagement de devoir fermer le magasin, mais c’est un choix réfléchi. »
Victor Françoise : « C’est dur de se dire que c’est le dernier bastion du disque qui ferme à Neuchâtel. »
Dans un communiqué diffusé vendredi dernier, les deux co-fondateurs le soulignent : « D’ici au 20 décembre, les Neuchâtelois et amoureux de musique sont chaleureusement invités à franchir une dernière fois la porte pour partager un disque, un café et un ultime souvenir. »
Une manière pour David Pauchard et Victor Françoise de remercier ceux qui leur ont partagé leur passion du vinyle (et autres), ces dix dernières années. /ecr