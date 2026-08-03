L’Espace 032 passe son dernier disque

L’institution neuchâteloise va fermer ses portes au 20 décembre. Reprise en 2016 pour devenir ...
L’Espace 032 passe son dernier disque

L’institution neuchâteloise va fermer ses portes au 20 décembre. Reprise en 2016 pour devenir l’Espace 032, elle a existé pendant 31 ans sous l’enseigne VINYL.

Victor Françoise (à gauche) et David Pauchard (à droite) devant leur stock conséquent de vinyles. Victor Françoise (à gauche) et David Pauchard (à droite) devant leur stock conséquent de vinyles.

Des vinyles, par centaines, des CD et deux amis qui boivent le café : quelques jours après l’annonce de la fermeture, l’ambiance est particulière à la rue du Seyon 32. Au total, l’institution aura perduré pendant 41 ans, d’abord sous le nom VINYL, puis sous celui de l’Espace 032. Une histoire marquante pour Victor Françoise, co-fondateur de l’Espace 032 : « Pendant toutes ces années, c’est assez fou, mais l’ancien responsable a tenu tous les changements de support. »

Victor Françoise : « C’est 41 ans de musique dans ces murs. »

Ecouter le son

La fermeture de l’Espace 032 est le fruit d’une longue réflexion. « La raison principale est liée aux locaux qui sont occupés depuis 41 ans », explique David Pauchard, le second co-fondateur. Il ajoute : « On se rend compte au fil des années que nous n’arrivons plus à assumer un loyer à cet endroit. »

David Pauchard : « Il y a un enjeu majeur, c’est la transformation de nos centres villes. »

Ecouter le son

En dix ans d’exploitation, Victor Françoise et David Pauchard ont croisé des centaines de personnes dans leurs rayons. Pour ce dernier, aucune anecdote n’est plus marquante que les autres. À l’image du magasin, où tous les styles de musiques se mélangent, les vinyles et CD ont été une source de rencontre intergénérationnelle : « Ce qui m’a marqué, c’est les discussions entre les gens qui n’ont jamais connu la dématérialisation de la musique, et ceux qui n’ont connu que ça. »

David Pauchard :« Chaque client est une anecdote d’une certaine manière. »

Ecouter le son

À quelques mois de la fermeture, les émotions se frayent doucement un chemin chez les deux co-fondateurs. Pour Victor Françoise, « ce n’est pas une joie ni un soulagement de devoir fermer le magasin, mais c’est un choix réfléchi. »

Victor Françoise : « C’est dur de se dire que c’est le dernier bastion du disque qui ferme à Neuchâtel. »

Ecouter le son

Dans un communiqué diffusé vendredi dernier, les deux co-fondateurs le soulignent : « D’ici au 20 décembre, les Neuchâtelois et amoureux de musique sont chaleureusement invités à franchir une dernière fois la porte pour partager un disque, un café et un ultime souvenir. »

Une manière pour David Pauchard et Victor Françoise de remercier ceux qui leur ont partagé leur passion du vinyle (et autres), ces dix dernières années. /ecr


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