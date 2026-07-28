Nos forêts à l’épreuve de la sécheresse

Certaines parcelles jaunissent déjà comme en automne dans le canton de Neuchâtel. Impactés ...
Nos forêts à l’épreuve de la sécheresse

Certaines parcelles jaunissent déjà comme en automne dans le canton de Neuchâtel. Impactés par la sécheresse, les arbres mettent en place des stratégies pour survivre. Reportage sur les sentiers de la forêt de Cornaux.

(De g. à d.) Irénée Huguenin, garde forestier et Stéphane Brawand de ForêtNeuchâtel font le point sur l'état de nos forêts alors que la sécheresse frappe notre région. (De g. à d.) Irénée Huguenin, garde forestier et Stéphane Brawand de ForêtNeuchâtel font le point sur l'état de nos forêts alors que la sécheresse frappe notre région.

Un coup d’œil en direction des forêts suffit pour constater qu’elles souffrent de la sécheresse. Le jaune et l’orangé côtoient déjà le vert des feuillages au sud de la butte de Chaumont située à cheval entre le Littoral neuchâtelois et le Val-de-Ruz. Sur les chemins du bois de Cornaux ce mardi matin, les feuilles mortes s’accumulent déjà au sol, à deux mois de la saison automnale. « C’est le paysage de la sécheresse », explique Irénée Huguenin, le tout nouveau garde forestier du cantonnement de l’Entre-deux lacs, alors qu’il pénètre dans la forêt qui borde le village. En lisière, les parcelles sont très exposées aux effets de la sécheresse en raison de leurs sols. « Les sols de cette zone sont peu profonds. Les arbres sont posés sur la roche, ils n’ont pas les moyens d’accumuler de l’eau », détaille le garde forestier. Le manque d’eau force alors les arbres à adopter des stratégies pour économiser leur maigre réserve. C’est pour cela qu'ils perdent déjà leur feuillage et même pour certains leur couronne.

Irénée Huguenin : « Ça va encore plus loin de ce qu’on peut voir en automne. »

Ecouter le son

Toutes les zones de la forêt de Cornaux ne sont donc pas impactées de la même manière. De même que les essences présentes dans ces bois. « Les hêtres sont les plus vulnérables. En comparaison, les résineux sont plus résilients cette année », précise Stéphane Brawand, chargé d'affaires pour ForêtNeuchâtel, l’association des propriétaires forestiers, qui nous accompagne pour cette promenade.


Un danger pour les humains plus que pour la nature

Alors que l’on pénètre plus profondément dans le bois, un arbre mort se dresse tant bien que mal sur le bord du chemin. « Voilà un exemple des conséquences de la sécheresse, un arbre qui dépérit », montre Irénée Huguenin. Ce feuillu mort représente à présent un potentiel danger pour les promeneurs. « Ça fera partie des tâches des gardes forestiers l’année prochaine, sécuriser l’accès en forêt, faire de la surveillance constante et intervenir au cas par cas », ajoute notre guide de la matinée en pointant la difficulté de prévision de ce genre de danger. Ainsi le garde forestier doit chaque jour tenter d’imaginer ce que sera la forêt de demain en misant sur les bonnes essences.

« On trouvera des essences comme l’érable champêtre ou le tilleul. »

Ecouter le son

Plus loin, alors que le sol est plus profond, les arbres se portent mieux. « On sent directement qu’il fait plus frais », relève Stéphane Brawand. Finalement, les deux spécialistes expliquent que l’état des forêts n’est pas catastrophique, selon eux. « Il faut voir le verre à moitié plein, la forêt survivra toujours. Elle n’a pas besoin de nous, c’est nous qui avons besoin de la forêt », conclut de manière philosophique Irénée Huguenin avec le sourire. /crb


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Des nouveautés appréciées par les scouts

Des nouveautés appréciées par les scouts

Région    Actualisé le 28.07.2026 - 15:28

Les courses du Marché-Concours auront bien lieu et sous les yeux de deux conseillers fédéraux

Les courses du Marché-Concours auront bien lieu et sous les yeux de deux conseillers fédéraux

Région    Actualisé le 28.07.2026 - 14:41

Un 1er août sans éclat pour les artificiers

Un 1er août sans éclat pour les artificiers

Région    Actualisé le 27.07.2026 - 17:18

Feux d’artifice et bûcher annulés à La Chaux-de-Fonds

Feux d’artifice et bûcher annulés à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 27.07.2026 - 16:31

Articles les plus lus

Fête nationale : Le Locle annule ses feux d’artifice

Fête nationale : Le Locle annule ses feux d’artifice

Région    Actualisé le 27.07.2026 - 13:58

Feux d’artifice et bûcher annulés à La Chaux-de-Fonds

Feux d’artifice et bûcher annulés à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 27.07.2026 - 16:31

Un 1er août sans éclat pour les artificiers

Un 1er août sans éclat pour les artificiers

Région    Actualisé le 27.07.2026 - 17:18

Des communes neuchâteloises face à la sécheresse

Des communes neuchâteloises face à la sécheresse

Région    Actualisé le 28.07.2026 - 05:09

Jeunes-Rives: le Café-bain tape dans l’œil des Neuchâtelois

Jeunes-Rives: le Café-bain tape dans l’œil des Neuchâtelois

Région    Actualisé le 25.07.2026 - 16:16

Ils ont rejoint La Brévine à la force des mollets

Ils ont rejoint La Brévine à la force des mollets

Région    Actualisé le 27.07.2026 - 10:25

Fête nationale : Le Locle annule ses feux d’artifice

Fête nationale : Le Locle annule ses feux d’artifice

Région    Actualisé le 27.07.2026 - 13:58

Des communes neuchâteloises face à la sécheresse

Des communes neuchâteloises face à la sécheresse

Région    Actualisé le 28.07.2026 - 05:09