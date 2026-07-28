Nos forêts à l’épreuve de la sécheresse

Toutes les zones de la forêt de Cornaux ne sont donc pas impactées de la même manière. De même que les essences présentes dans ces bois. « Les hêtres sont les plus vulnérables. En comparaison, les résineux sont plus résilients cette année », précise Stéphane Brawand, chargé d'affaires pour ForêtNeuchâtel, l’association des propriétaires forestiers, qui nous accompagne pour cette promenade.





Un danger pour les humains plus que pour la nature

Alors que l’on pénètre plus profondément dans le bois, un arbre mort se dresse tant bien que mal sur le bord du chemin. « Voilà un exemple des conséquences de la sécheresse, un arbre qui dépérit », montre Irénée Huguenin. Ce feuillu mort représente à présent un potentiel danger pour les promeneurs. « Ça fera partie des tâches des gardes forestiers l’année prochaine, sécuriser l’accès en forêt, faire de la surveillance constante et intervenir au cas par cas », ajoute notre guide de la matinée en pointant la difficulté de prévision de ce genre de danger. Ainsi le garde forestier doit chaque jour tenter d’imaginer ce que sera la forêt de demain en misant sur les bonnes essences.