Nos forêts à l’épreuve de la sécheresse

Certaines parcelles jaunissent déjà comme en automne dans le canton de Neuchâtel. Impactés par la sécheresse, les arbres mettent en place des stratégies pour survivre. Reportage sur les sentiers de la forêt de Cornaux.
Un coup d’œil en direction des forêts suffit pour constater qu’elles souffrent de la sécheresse. Le jaune et l’orangé côtoient déjà le vert des feuillages au sud de la butte de Chaumont située à cheval entre le Littoral neuchâtelois et le Val-de-Ruz. Sur les chemins du bois de Cornaux ce mardi matin, les feuilles mortes s’accumulent déjà au sol, à deux mois de la saison automnale. « C’est le paysage de la sécheresse », explique Irénée Huguenin, le tout nouveau garde forestier du cantonnement de l’Entre-deux lacs, alors qu’il pénètre dans la forêt qui borde le village. En lisière, les parcelles sont très exposées aux effets de la sécheresse en raison de leurs sols. « Les sols de cette zone sont peu profonds. Les arbres sont posés sur la roche, ils n’ont pas les moyens d’accumuler de l’eau », détaille le garde forestier. Le manque d’eau force alors les arbres à adopter des stratégies pour économiser leur maigre réserve. C’est pour cela qu'ils perdent déjà leur feuillage et même pour certains leur couronne.
Irénée Huguenin : « Ça va encore plus loin de ce qu’on peut voir en automne. »
Toutes les zones de la forêt de Cornaux ne sont donc pas impactées de la même manière. De même que les essences présentes dans ces bois. « Les hêtres sont les plus vulnérables. En comparaison, les résineux sont plus résilients cette année », précise Stéphane Brawand, chargé d'affaires pour ForêtNeuchâtel, l’association des propriétaires forestiers, qui nous accompagne pour cette promenade.
Un danger pour les humains plus que pour la nature
Alors que l’on pénètre plus profondément dans le bois, un arbre mort se dresse tant bien que mal sur le bord du chemin. « Voilà un exemple des conséquences de la sécheresse, un arbre qui dépérit », montre Irénée Huguenin. Ce feuillu mort représente à présent un potentiel danger pour les promeneurs. « Ça fera partie des tâches des gardes forestiers l’année prochaine, sécuriser l’accès en forêt, faire de la surveillance constante et intervenir au cas par cas », ajoute notre guide de la matinée en pointant la difficulté de prévision de ce genre de danger. Ainsi le garde forestier doit chaque jour tenter d’imaginer ce que sera la forêt de demain en misant sur les bonnes essences.
« On trouvera des essences comme l’érable champêtre ou le tilleul. »
Plus loin, alors que le sol est plus profond, les arbres se portent mieux. « On sent directement qu’il fait plus frais », relève Stéphane Brawand. Finalement, les deux spécialistes expliquent que l’état des forêts n’est pas catastrophique, selon eux. « Il faut voir le verre à moitié plein, la forêt survivra toujours. Elle n’a pas besoin de nous, c’est nous qui avons besoin de la forêt », conclut de manière philosophique Irénée Huguenin avec le sourire. /crb