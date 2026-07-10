Aux petits soins pour les randonneurs

D’avril à septembre, une trentaine de bénévoles s’activent pour entretenir et baliser les 1047 kilomètres d’itinéraires pédestres que compte le canton de Neuchâtel. A l’ouest du Val-de-Travers, Jean-Louis Hadorn a mobilisé son équipe ce vendredi.
Retraités, en bonne condition physique et habiles : c’est le profil type des bénévoles de l’association Neuchâtel Rando qui entretiennent chaque année les 1047 kilomètres d’itinéraires pédestres du canton. Le territoire est divisé en dix secteurs sous la responsabilité d’autant de chefs de petites équipes de deux à trois personnes.
À l’ouest du Val-de-Travers, Jean-Louis Hadorn est responsable depuis plus de 20 ans du secteur numéro 7 qui comprend Saint-Sulpice, Les Bayards, Les Verrières, La Côte-aux-Fées et Buttes, pour un total de 120 kilomètres d’itinéraires. Ce vendredi, il a mobilisé son équipe au nord des Verrières, au lieu-dit Les Côtes. « La mission du jour consiste à entretenir l’itinéraire entre Les Petits-Cernets, Les Côtes, Les Verrières et à remplacer un poteau indicateur cassé par une machine de débardage », précise Jean-Louis Hadorn.
Jean-Louis Hadorn : « La mission récurrente est de passer partout une fois par année. »
Chaque année, la mission principale de Neuchâtel Rando consiste à nettoyer les panneaux, à les repeindre ou à les réparer en cas de nécessité, mais aussi à élaguer les chemins. « Si on ne fait rien, au bout de deux à trois ans, la végétation enfouit l’itinéraire ! » Certaines situations demandent une intervention d’urgence. Au printemps, l’équipe du secteur 7 de Neuchâtel Rando a consacré plusieurs jours à débaliser un itinéraire qui traversait un domaine agricole au lieu-dit Chez-le-Banderet. « Il était primordial d’éviter que les randonneurs continuent de traverser la ferme qui abrite des chiens de protection contre le loup », explique Jean-Louis Hadorn.
Pierre-Alain Sueur, bénévole : « Il faut avoir une certaine passion. »
Un chemin à créer en 2027
L’année prochaine, un autre grand chantier est prévu, dans le cadre de la révision du Plan directeur des chemins de randonnée pédestre accepté en 2023 par le Grand Conseil neuchâtelois : il s’agira de créer de toutes pièces un nouvel itinéraire pour former une jonction entre Buttes et le Haut-de-La-Tour. « Le chemin donnera la possibilité de se rendre au bord du cirque rocheux Sous la Corbière qui rappelle celui, plus grand, du Creux du Van, ce sera magnifique ! » /aes