Aux petits soins pour les randonneurs

Retraités, en bonne condition physique et habiles : c’est le profil type des bénévoles de l’association Neuchâtel Rando qui entretiennent chaque année les 1047 kilomètres d’itinéraires pédestres du canton. Le territoire est divisé en dix secteurs sous la responsabilité d’autant de chefs de petites équipes de deux à trois personnes.

À l’ouest du Val-de-Travers, Jean-Louis Hadorn est responsable depuis plus de 20 ans du secteur numéro 7 qui comprend Saint-Sulpice, Les Bayards, Les Verrières, La Côte-aux-Fées et Buttes, pour un total de 120 kilomètres d’itinéraires. Ce vendredi, il a mobilisé son équipe au nord des Verrières, au lieu-dit Les Côtes. « La mission du jour consiste à entretenir l’itinéraire entre Les Petits-Cernets, Les Côtes, Les Verrières et à remplacer un poteau indicateur cassé par une machine de débardage », précise Jean-Louis Hadorn.