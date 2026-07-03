Loïc Berger à nouveau disqualifié aux Championnats du monde juniors de course d’orientation. Ce vendredi à Karlskrona, en Suède, le Neuchâtelois a commis une erreur lors du pointage d’une balise sur la moyenne distance, tout comme lundi en sprint. Le nouveau champion du monde en relais mixte n’a plus qu’une course dans ces Mondiaux : le relais, ce samedi. /lgn
Loïc Berger passe à nouveau à côté
L’orienteur neuchâtelois a été disqualifié pour avoir commis une erreur sur moyenne distance ...
RTN
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