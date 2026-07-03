Loïc Berger passe à nouveau à côté

L’orienteur neuchâtelois a été disqualifié pour avoir commis une erreur sur moyenne distance ...
Loïc Berger passe à nouveau à côté

L’orienteur neuchâtelois a été disqualifié pour avoir commis une erreur sur moyenne distance aux Championnats du monde juniors en Suède. La même mésaventure lui était déjà arrivée lundi en sprint.

Loïc Berger n’a pas pu finir sa course vendredi en Suède. (Photo : archives Loïc Berger) Loïc Berger n’a pas pu finir sa course vendredi en Suède. (Photo : archives Loïc Berger)

Loïc Berger à nouveau disqualifié aux Championnats du monde juniors de course d’orientation. Ce vendredi à Karlskrona, en Suède, le Neuchâtelois a commis une erreur lors du pointage d’une balise sur la moyenne distance, tout comme lundi en sprint. Le nouveau champion du monde en relais mixte n’a plus qu’une course dans ces Mondiaux : le relais, ce samedi. /lgn


 

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