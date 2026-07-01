Ceux qui polluent l’eau sont difficiles à punir

Qui est responsable et comment les fautifs sont-ils punis dans le cas de la pollution d’un plan d’eau ? La question est plus épineuse qu’on ne pourrait le croire. Elle fait l’objet d’un projet de recherche au sein de l’Université de Neuchâtel. « Nous analysons les lacunes du droit pénal et de la poursuite pénale dans ce domaine », explique Franziska Hohl Zürcher, sociologue du droit et membre de l’équipe de recherche, invitée mercredi dans la Matinale RTN.

L’idée de ces travaux menés jusqu’en 2029 est de définir les contours de ce qu’on appelle l’« aquacriminalité », soit l’ensemble des actes illicites qui nuisent à la qualité de l’eau et la manière dont ceux-ci sont poursuivis et punis. « Un décalage nous a frappé », confie la scientifique : « d’un côté, l’image de la Suisse comme château d’eau de l’Europe, de l’autre côté une réalité où l’eau est de plus en plus menacée, par le changement climatique mais aussi par la pollution ».

Des lois fragmentées

Le cas, en 2020, de la pollution du lac de Constance par des PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) et qui avait abouti à une amende de 5'000 francs illustre bien les limites du droit actuel. « Cette pollution reste souvent invisible. Elle est découverte trop tard, et quand elle est découverte, la poursuite pénale est difficile », note Franziska Hohl, qui insiste également sur la manière dont le fédéralisme vient compliquer la réponse légale dans ce domaine. « Il y a vraiment une fragmentation des lois », selon elle, avec la Loi fédérale sur la protection des eaux, la Loi sur la protection de l’environnement, mais aussi de nombreuses législations et règlements cantonaux.