L’association chaux-de-fonnière Ammala retourne au Ladakh cet été

Fondée en 2011, elle soutient les nomades tibétains dans l’Himalaya indien. Ces communautés vivent dans des conditions d’altitude particulièrement extrêmes, notamment en hiver. Pour la première fois, Ammala s’associe à une agence de voyages et à de jeunes vététistes passionnés. Le voyage est prévu du 18 juillet au 4 août.
Une nouvelle expédition au Ladakh, dans l’Himalaya indien, pour Ammala. L’association chaux-de-fonnière part du 18 juillet au 4 août. Maurin Lavergnat, son fondateur et président, part cet été avec de jeunes passionnés de VTT enduro de la Team C2Crew, également liée à La Chaux-de-Fonds. Une aventure qui va mêler VTT d’altitude, trekking, rencontre avec les habitants locaux et acheminement de matériel. Ammala s’associe aussi, pour la première fois, à une agence de voyages chaux-de-fonnière.
L’aventure d’Ammala a commencé en 2009, lorsque Maurin Lavergnat a réalisé son premier voyage en Inde, comme il l’a expliqué mardi dans La Matinale. « J’ai trekké dans l'Himalaya et j’ai rencontré ce peuple tibétain dont je suis tombé amoureux. » Après les inondations de 2010, il a décidé de leur venir en aide. L’association s’est ensuite créée pour soutenir les réfugiés nomades tibétains du Ladakh. Ces populations vivent sous tente « dans des conditions de vie assez extrêmes, surtout durant l’hiver. Les températures peuvent atteindre -45 degrés, voire moins. Les enfants ont vraiment de la difficulté, durant cette période, à avoir le nécessaire, c’est-à-dire, simplement des habits assez chauds. » L’association assure également leur scolarité durant l’hiver. Ammala achète aussi parfois des chèvres, car bon nombre d’entre elles meurent durant l’hiver. « Et la famille a besoin de chèvres pour subvenir à ses besoins. » Maurin Lavergnat achète tout ce dont l’association a besoin sur place et est toujours à la recherche de fonds.
Sur place, il a un contact de confiance depuis plus de dix ans qui coordonne les opérations sur place.
Entretien complet avec Maurin Lavergnat
Un tourisme étique
Cette année, pour la première fois, Ammala s’associe à de jeunes vététistes passionnés issus de la Team C2Crew. Maurin Lavergnat relève que d’amener des jeunes sur place et de leur faire voir cette difficulté de vie, ces paysages et d’être coupé du monde, car il n’y a pas de réseau de téléphone, « je trouve que c’est une expérience incroyable ». Avec l’agence de voyages Wagabon, le président d’Ammala veut mettre sur pied des voyages qui permettent de « rencontrer les nomades tibétains, visiter certains monastères reculés, c’est vraiment un tourisme bien spécifique. » Un tourisme également éthique, car une partie des fonds sera reversée à l’association. /sma