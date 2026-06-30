L’association chaux-de-fonnière Ammala retourne au Ladakh cet été

Une nouvelle expédition au Ladakh, dans l’Himalaya indien, pour Ammala. L’association chaux-de-fonnière part du 18 juillet au 4 août. Maurin Lavergnat, son fondateur et président, part cet été avec de jeunes passionnés de VTT enduro de la Team C2Crew, également liée à La Chaux-de-Fonds. Une aventure qui va mêler VTT d’altitude, trekking, rencontre avec les habitants locaux et acheminement de matériel. Ammala s’associe aussi, pour la première fois, à une agence de voyages chaux-de-fonnière.

L’aventure d’Ammala a commencé en 2009, lorsque Maurin Lavergnat a réalisé son premier voyage en Inde, comme il l’a expliqué mardi dans La Matinale. « J’ai trekké dans l'Himalaya et j’ai rencontré ce peuple tibétain dont je suis tombé amoureux. » Après les inondations de 2010, il a décidé de leur venir en aide. L’association s’est ensuite créée pour soutenir les réfugiés nomades tibétains du Ladakh. Ces populations vivent sous tente « dans des conditions de vie assez extrêmes, surtout durant l’hiver. Les températures peuvent atteindre -45 degrés, voire moins. Les enfants ont vraiment de la difficulté, durant cette période, à avoir le nécessaire, c’est-à-dire, simplement des habits assez chauds. » L’association assure également leur scolarité durant l’hiver. Ammala achète aussi parfois des chèvres, car bon nombre d’entre elles meurent durant l’hiver. « Et la famille a besoin de chèvres pour subvenir à ses besoins. » Maurin Lavergnat achète tout ce dont l’association a besoin sur place et est toujours à la recherche de fonds.

Sur place, il a un contact de confiance depuis plus de dix ans qui coordonne les opérations sur place.