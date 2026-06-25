Sans couche, pas de baignade en piscine

Serge Terraz relève encore qu’il est compliqué d’informer davantage les parents. « On peut toujours améliorer la signalétique, mais on sait que trop d’informations a tendance à tuer l’information. »

Précisions que le protocole mis en place à la piscine des Mélèzes suit les directives du SCAV et est adapté aux infrastructures… même si certains baigneurs peuvent être frustrés du temps que prend tout le processus. Le Service des sports de la Ville de La Chaux-de-Fonds n’envisage ainsi pas de changements, explique Rafael Garcia, l’adjoint du chef de service. « Ce protocole, en tout cas au niveau de la qualité de l’eau, il satisfait. »