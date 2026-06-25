Sans couche, pas de baignade en piscine

La piscine des Mélèzes a connu déjà cinq incidents sanitaires depuis le début de la saison. Cela signifie que des enfants se sont baignés sans couche et ont fait caca dans la pataugeoire. Des accidents qui nécessitent la mise en place d’un protocole strict et long de nettoyage de l’eau.
Avec le chaud, les Neuchâtelois se ruent vers les piscines. À La Chaux-de-Fonds, les installations flambant neuves des Mélèzes ne désemplissent pas… sauf quand le coin des petits doit être évacué. Ça s’est passé ce mardi après-midi. En cause : un enfant a fait caca dans la pataugeoire. Un incident sanitaire qui nécessite la mise en place d’un protocole d’hygiène et l’évacuation du petit bassin et de la zone de jeux aquatiques à côté, qui utilise la même eau. Les équipes techniques de la piscine chaux-de-fonnière doivent vider la pataugeoire. L’eau descend dans un bassin tampon où elle va être surchlorée : de 0,5 milligramme par litre, elle passera à 3 milligrammes de chlore par litre d’eau afin de la désinfecter. Ensuite, l’eau est renvoyée dans le bassin et il faut encore patienter pour s’assurer qu’elle soit à nouveau propre à la baignade. Un processus qui prend plusieurs heures, regrette Serge Terraz. « Avec notre installation, c’est compliqué de simplifier », explique le responsable technique des piscines et patinoires de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Serge Terraz : « Ce sont des matières fécales ou du vomi qui n’ont pas leur place dans le bassin et vont polluer l’eau. »
Cet incident s’est produit mardi vers 16h à la piscine des Mélèzes et ce n’était pas un cas isolé. « Cette saison, depuis l’ouverture, on en est à cinq cas », relève Serge Terraz qui appelle les clients « à ne pas oublier de mettre des couches appropriées à la baignade aux petits ». Le responsable technique des infrastructures rappelle que les garde-bains sont là en priorité pour surveiller et intervenir en cas de danger de noyade.
« Ils sont là pour sensibiliser nos clients. »
Serge Terraz relève encore qu’il est compliqué d’informer davantage les parents. « On peut toujours améliorer la signalétique, mais on sait que trop d’informations a tendance à tuer l’information. »
Précisions que le protocole mis en place à la piscine des Mélèzes suit les directives du SCAV et est adapté aux infrastructures… même si certains baigneurs peuvent être frustrés du temps que prend tout le processus. Le Service des sports de la Ville de La Chaux-de-Fonds n’envisage ainsi pas de changements, explique Rafael Garcia, l’adjoint du chef de service. « Ce protocole, en tout cas au niveau de la qualité de l’eau, il satisfait. »
Rafael Garcia : « On en appelle au bon sens des parents. »
Pas de remboursement
Se pose également la question de savoir si les billets d’entrée peuvent être remboursés pour les personnes qui venaient à la piscine des Mélèzes uniquement pour la zone des plus petits. La réponse est non. « Pour les personnes qui ne souhaiteraient pas profiter des autres installations de la piscine, ils peuvent s’adresser à l’accueil où on leur remettra une entrée gratuite pour une prochaine visite. »
Justement concernant les autres installations, donc le grand bassin, les toboggans et les plongeoirs : le volume d’eau est autrement plus grand. Et le protocole est donc différent en cas d’incident sanitaire.
Serge Terraz : « On va être obligé de traiter de manière locale. »
En conclusion, pour éviter que de tels incidents se reproduisent, les responsables de la piscine des Mélèzes rappellent que les enfants doivent impérativement porter des couches adaptées à la baignade pour se rendre dans les bassins. /lgn