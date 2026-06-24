Le parc des Musées rouvert à fin août à La Chaux-de-Fonds

Capitale culturelle

Le coût de 4,2 millions de francs fait partie d’un crédit global de 10,7 millions voté par le Conseil général en 2022. Le parc a souffert de la tempête qui a frappé les Montagnes neuchâteloises en juillet 2023. Les travaux ont consisté également en un gros chantier en vue de la rénovation de l'étanchéité du MIH.

Le programme de l'ensemble des rénovations vise à renforcer les synergies entre les trois musées, ont-ils précisé dans leur communiqué. Il doit aussi consolider leur rôle central au sein de l’offre culturelle chaux-de-fonnière dans la perspective et au-delà de La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027.

Oeuvre suspendue

Afin de conférer à l'établissement une identité unique, « et muséale », un concours artistique a été organisé pour le décor du plafond du café. Un jury composé des représentants de chaque musée, de deux experts extérieurs et d'un représentant du Conseil communal a choisi à l'unanimité la proposition de Lucie Kohler.

La Vaudoise figurait parmi cinq artistes présélectionnés, issus de La Chaux-de-Fonds, de Suisse romande et de France. Lucie Kohler a dessiné aux crayons de couleur un ciel étoilé, "évoquant des églises médiévales, peuplé de personnages mi-humains, mi-animaux portant des toasts ou chevauchant trompette au clair un mouton parmi les comètes ». Pour David Lemaire, conservateur du Musée des Beaux-arts, cette fresque, « c’est la présence du MBA, partie prenante au projet, au sein de ce café des Musées ».